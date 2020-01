Billie Eilish acha que Ariana Grande deveria ter vencido Álbum do Ano no Grammy 2020

Billie Eilish foi a grande vencedora do Grammy 2020, que aconteceu no domingo, 26, em Los Angeles. Billie recebeu os seis prêmios dos quais foi indicada, mas de acordo com ela, Ariana Grande deveria ter levado um deles.

A dona de Bad Guy levou a categoria Álbum do Ano por seu When We All Fall Asleep, Where Do We Go?; e ao receber o gramofone no palco, ela disse:

"Por favor, sentem-se. Shhh! Posso apenas dizer que acho que Ariana Grande merece isso. ‘thank you, next' me fez superar algumas merdas e acho que merece mais do que qualquer coisa no mundo".