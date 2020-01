Billie Eilish ganha troféus de Canção do Ano e Artista Revelação no Grammy 2020

As músicas que concorreram com Bad Guy foram "Truth Hurts", de Lizzo, "Lover", de Taylor Swift, "Always Remember Us This Way", de Lady Gaga, "Norman F*ckinf Rockwell", de Lana Del Rey, "Someone You Loved", de Lewis Capaldi, "Hard Place", de HER e "Bring My Flowers Now", de Tanya Tucker.

Já na categoria de Artista Revelação, Billie disputou com Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank and the Bangas e Yola.