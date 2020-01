Caitlyn Jenner diz que não gostou de alguns namorados que as Kardashians levaram para casa

Caitlyn Jenner adoraria que Kendall Jenner e Harry Styles voltassem a namorar!

Nesta sexta-feira, 24, a atleta olímpica chamou o astro do One Direction de "cavalheiro" durante uma conversa com Roman Kemp no programa de rádio Capital Breakfast. Durante a conversa, Roman comentou sobre a reunião recente de Kendall e Harry, que aconteceu no The Late Late Show.

Como os Fãs devem se lembrar, Harry e Kendall levantaram rumores de romance pela primeira vez em 2013, mas a relação acabou perdendo a força nos meses seguintes. Porém, os pombinhos pareciam ter resolvido os problemas no começo de 2016, quando foram vistos juntos em um iate. E, apesar do romance nunca ter decolado após isso, a modelo e o cantor de Adore You continuam amigos.

Então, será que Caitlyn gostaria de ver Kendall com Harry novamente?