Nessa terça-feira, 21, o filho de Louis Tomlinson, Freddie, comemorou o seu aniversário de 4 anos com um post pra lá de fofo. Para o aniversário, a mãe Briana Jungwirth usou o Instagram e mostrou o quanto o garoto cresceu. Ao posar para a câmera e sorrir, o filho do astro do One Direction mostra que está super feliz com o cupcake que ele ganhou. Vale dizer que ele também está cada dia mais parecido com o pai?

Quando o assunto é cliques de Freddie, tanto Louis quanto Briana preferem ser mais discretos, deixando ele de fora das redes sociais. Porém, no passado, a mãe já publicou algumas fotos do filho.

No começo dessa semana, ela postou uma foto fofa dele na cama dela. Antes disso, ela também compartilhou um clique dos dois com pijamas combinando no Natal.