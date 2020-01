Bruna Marquezine não consegue assistir Manu na estreia do BBB e surta na web

Demonstrando total apoio à amiga, Bruna também repostou um vídeo divulgado pela BFF nessa terça-feira, 21. No conteúdo, a cantora revela sua entrada no BBB, chamado de "retiro espiritual".

"Nesse momento a minha comunidade pequena, porém, fiel de fãs tem certeza que eu enlouqueci. Os meus amigos estão seriamente preocupados com as minhas escolhas de vida. Os meus colegas de trabalho famosos estão carinhosamente excluindo meu número do telefone deles para todo o sempre com uma leve carinha de nojo. A minha família tá chocada pensando, 'Tão nova, tinha tanto pela frente'. E o resto do Brasil está se peguntando, Who's the fuck is Manu Gavassi?", diz a estrela no vídeo.

No final de semana, Bruna se desesperou antes de saber que a BF ia entrar no BBB. Após não conseguir falar com a amiga, a atriz questionou Manu através do WhatsApp, exibindo a conversa no Twitter.

"Amiga, você vai pro BBB? Se você realmente vai, você pode me falar? Eles já retiraram seu celular? É com você mesmo que eu to falando? Devolvam o celular da Manoela! Eu preciso da minha Polly Pocket pra desabafar e pedir conselhos e marcar cafés da manhã", escreveu a estrela.