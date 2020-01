Charlize Theron conta que homem já pediu para ela beijar seu nariz em encontro

Até as celebridades já tiveram encontros horríveis!

Durante uma participação de Charlize Theron, que criticou o Globo de Ouro 2020, no programa do Jimmy Kimmel Live, ela falou sobre o amor dela pelo reality show The Bachelor, o que acabou resultando no apresentador Jimmy Kimmel questionando a vencedora do Oscar se ela já teve encontros constrangedores como os que aparecem no programa. Infelizmente para Theron, a resposta foi sim.

A estrela de Bombshell revelou: "Eu fui em um encontro quando eu tinha 20 anos que era com um cara super lindo. Eu realmente estava afim. Ele me levou para jantar. Foi muito amável. Eu pensei: 'Isso realmente está indo bem'. Ele me levou para casa e eu me inclinei para ele me beijar". Parece ser o encontro perfeito, né? Tem mais.

"Nós começamos a nos beijar e estava sendo muito bom. E então, ele se afastou e disse: 'Beije o meu nariz'".