Camila Cabello, Jonas Brothers e mais estrelas entraram para a lista de shows do Grammy 2020

A lista dos indicados pela primeira vez também inclui Grande, que recebeu cinco indicações com o álbum thank u, next e sua colaboração com o Social House, Boyfriend. Os fãs estão animados com a apresentação dela, já que a artista deixou de fazer um show na premiação em 2019 por não concordar com os produtores.

Após o produtor do Grammy, Ken Ehrlich, lancar um comunicado afirmando que não conseguiu fazer com que a artista se apresentasse, ela rebateu: "Eu ofereci 3 músicas diferentes. É sobre colaboração. É sobre me sentir apoiada. É sobre arte e honestidade. Não política. Não vou fazer favores ou jogar joguinhos".