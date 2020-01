Billie Eilish se torna a pessoa mais jovem a cantar uma música tema do filme James Bond

Billie Eilish anunciou nesta terça-feira, 14, que ela vai cantar a música tema do novo filme do James Bond, No Time To Die, o que faz dela a pessoa mais jovem a conseguir fazer isso. Usando o mesmo título do esperado longa, Eilish vai se juntar com o seu irmão, Finneas O'Connel para criar uma canção "incrivelmente poderosa e tocante".

"Estamos animados em anunciar que Billie e FINNEAS escreveram uma música bem poderosa e tocante para No Time To Die, que foi pensada para se encaixar na história emocionante do longa", disseram os produtores do filme, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Animada com o novo trabalho, Eilish disse: "É louco fazer parte disso em todos os sentidos. Ser capaz de fazer a música tema de um filme que é tão icônico é uma grande honra. James Bond é a franquia mais incrível. Ainda estou chocada".