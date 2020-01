Saulo Poncio retorna ao Instagram após suposta traição

Na sexta-feira, 3, Saulo deu o que faalr após surgir em vídeo na web supostamente traindo a esposa Gabi Brandt, com quem tem um filho, Davi, de seis meses. Na filmagem, ele aparece conversando de forma íntima com uma mulher e supostamente coloca a mão em seu bumbum.

Após a polêmica, o cantor decidiu falar sobre o assunto em uma live no Instagram. "Vim fazer um show, trabalhar, depois tive a oportunidade de sair. Só fico chateado com a forma com que as pessoas afirmam as coisas sem ter informação nenhuma. Só queria dizer que não posso julgar a galera que tira as conclusões por si só sem ter informação", disse ele.

"Meus amigos me odeiam, toda vez que estou com eles em algum rolê, toma uma proporção bizarra. Igual agora, a mulher que está lá na parada, encontra com a ex dele, o moleque meu amigo de anos, ele está namorando com uma mina agora, e só porque estou na parada, o negócio... Ai, você falou muito perto, você pegou na bunda, não sei o quê... Mas tadinho, eles vão me perdoar", revelou ele.