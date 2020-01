Selena Gomez lança novo álbum Rare

Chega de mistério! Selena Gomez acaba de lançar seu novo álbúm Rare nesta sexta-feira, 10! Após divulgar as faixas e título, Selena finalmente divulgou seu primeiro disco de estúdio em quatro anos.

O novo trabalho contém 13 faixas, incluindo os hits já divulgados Look At Her Now e Lose You To Love Me. Há também participações especiais do álbum, com os rappers Kid Cudi e 6black. Ouça aqui.

O álbum retrata um período difícil de Selena, já que nos últimos anos a estrela enfrentou um transplante de rim, devido ao Lúpus, em 2017, e no ano passado se internou em centro psiquiátrico para tratar de um "colapso emocional".

Nessa quinta-feira, 9, Sel gravou vídeo para o Spotify e falou sobre a relação que tem com os fãs.

"Eu amo meus fãs muito, muito e não é que eu os ame porque eles me amam. Eu os amo porque realmente tem sido uma jornada na qual sinto que cresci com muitas pessoas", compartilhou ela."As conversas mais comoventes são aquelas em que elas estão me dizendo que estão sofrendo".