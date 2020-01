Gwen Stefani e Blake Shelton vão se apresentar juntos no Grammy 2020

Nobody But You é a segunda música do casal junto. A primeira colaboração deles foi para o álbum de Natal de Stefani, You Make It Feel Like Christmas. A canção também tem o mesmo nome.

Ao falar sobre a faixa, Shelton disse que achou mágico quando ouviu pela primeira vez.

"Essa foi uma das músicas que, quanto mais eu ouvia, mais eu me apaixonava", disse ele ao anunciar ela. "Eu também me toquei do quanto isso é importante para mim e para onde estou em minha vida".

Ele continuou: "Se encaixa com a minha história. Eu estava pronto para gravar, mas decidi que precisava de Gwen nela - porque é a nossa música".