Laura Neiva compartilha momento íntimo do parto de Maria

Me preparei para um parto normal desde o dia que descobri que estava grávida. Minhas fisioterapeutas da @athali.fisioterapia estiveram comigo durante todo esse processo fazendo exercícios tanto pra me preparar pra gravidez, pro dia do parto e para o pós parto. Criamos um vínculo muito forte. Escolhi elas como minhas acompanhantes pra ajudar trazer ao mundo a pessoa que eu mais ia amar, no dia mais importante da minha vida. Meu trabalho de parto durou várias horas, fizemos todo o possível pra Maria vir ao mundo da maneira mais natural possível, mas no fim, foi por meio de uma cesárea necessária que Maria nasceu. Obrigada Alessandra Sonego e @thali.freitas por tudo que fizeram durante os últimos meses por mim e continuam comigo no meu puerpério. ❤️