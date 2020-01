Traição Saulo Poncio e Gabi Brandt: tudo o que sabemos até agora

Quem comentou o asssunto, na verdade, foi o próprio Saulo . Logo após as acusações surgirem, ele fez uma live explicando: "Meus amigos me odeiam, toda vez que estou com eles em algum rolê, toma uma proporção bizarra. Igual agora, a mulher que está lá na parada, encontra com a ex dele, o moleque meu amigo de anos, ele está namorando com uma mina agora, e só porque estou na parada, o negócio... Ai, você falou muito perto, você pegou na bunda, não sei o quê... Mas tadinho, eles vão me perdoar", revelou ele.

Algumas horas depois, após um segundo vídeo surgir, que mostrava o cantor saiando de mãos dadas com a mulher do local, e os seguidores fazerem piadas, dizendo que sempre após uma traição, Saulo presenteia Gabi com uma bolsa da grife Gucci, ele se pronunciou novamente, desta vez nos stories, dizendo que a Gabi ganha mais que ele e que por isso, ela jamais ficaria em um relacionamento infeliz por conta de presentes caros.