Saiba o que rolou nas festas pós-Globo de Ouro 2020

Netflix

No hotel Beverly Hilton, foi servido Moet e Chandon durante a noite, enquanto os convidados podiam comer rolinhos de ovo, frango frito e almôndegas do restaurante Craig. Para o menu de sobremesa: pizzas doces e sorvetes. No local estavam Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese e Robert Di Niro. "Brad estava com um ótimo humor e socializava com todo mundo", disse uma testeminha ocular para o E! News. Na pista de dança, ele tirava várias fotos com os fãs.

Enquanto isso, Jennifer Aniston não desgrudava da esposa de Jason Bateman, Amanda Anka, e Sandra Bullock. Aniston e Bullock até dançaram a música Holiday, de Madonna, juntas. "Foi fofo!", disse a fonte. Enquanto isso, Scarlett Johansson e Colin Jost estavam conversando com Greta Gerwig e Billy Eichner. Também houve uma reunião de The Vampire Diaries com Nina Dobrev, Ian Somerhalder e sua esposa, Nikki Reed. Outros artistas convidados incluiam Portia de Rossi, Ellen DeGeneres, Pharrell, Laura Dern, Rami Malek e Lucy Boynton.