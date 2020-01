Nick Gordon, ex de filha de Whitney Houston, morre aos 30 anos

Nick Gordon, conhecido por manter um relacionamento com a filha de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, morreu aos 30 anos. As circunstâncias da morte de Nick ainda não foram esclarecidas.

"Meu coração está pesado hoje depois de saber que meu cliente de longa data Nick Gordon morreu aos 30 anos", disse Joe Habachy, advogado de Gordon, ao E! News. "Embora eu não possa falar sobre as circunstâncias específicas de sua morte, posso dizer que foi realmente de partir o coração ter testemunhado em primeira mão a devastação total que o vício em drogas causou a um grupo de jovens amigos, todos amados e com imenso potencial".

"Apesar de todos desafios que Nick enfrentou nos últimos anos, posso dizer honestamente que ele trabalhou duro para manter a cabeça erguida, ficar sóbrio e que ele realmente queria uma vida feliz e saudável com sua família mais do que qualquer outra coisa. Meu coração está com a família e os amigos que Nick deixa para trás e com outras famílias que lidam com as perdas e dores de cabeça causadas pelas drogas", finalizou o advogado.

"Estamos arrasados com a perda do meu lindo irmãos", desabafou Jack Walker, em um comunicado. "Ele deixa um vazio nos corações da minha família e de seus amigos. A batalha de Nick na vida não foi fácil. Ficarei eternamente grato por meu Deus ter proporcionado um pequeno momento no final da vida de Nick, e pude segurar a mão dele enquanto ele seguia em frente".

Em 2012, Nick ganhou as manchetes por seu relacionamento com Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston. Ele foi acolhido pela cantora ainda pequeno e era considerado um filho para ela.