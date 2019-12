Billie Eilish prova que ainda é a maior fã de Justin Bieber

Billie Eilish entrou para o time de artistas que participou do Carpool Karaoke. Na quinta-feira, 19, Billie foi a convidada do famoso quadro do The Late Late Show e fez questão de falar do seu maior ídolo, Justin Bieber.

Com um suéter largo e seus cabelos pretos e verdes, a jovem de 17 anos cantou os seus maiores hits, como bad guy, all the good girls go to hell, ocean eyes e when the party's over.

Após uma performance de alta energia da sua música indicada ao Grammy, Billie, uma belieber assumida, se recordou do momento em que conheceu Justin Bieber no Coachella do ano passado.

"Durante todo o final de semana do Coachella, eu fiquei tipo, ‘Não me surpreenda com Justin Bieber'", disse ela a James Corden. "Eu não posso aguentar isso. Eu não... Tenho que fazer esse show e Justin Bieber vai estar lá. E, então, fomos ver Ariana [Grande] e eu estava lá parada... e eu vi... Eu sei a linguagem corporal dele, sei como ele está, eu sei onde ele veste as calças dele...".