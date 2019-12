Mariah Carey lança novo clipe de All I Want For Christmas Is You

Mariah Carey, que respondeu post de Anitta, deu um presente aos fãs nesta sexta-feira, 20. Mariah acaba de lançar nova versão do clipe de All I Want For Christmas Is You.

A novidade surge em honra aos 25 anos do icônico hit com a Make My Wish Come True Edition. A cantora presta uma homenagem à música original de 1994 no vídeo que conta com algumas surpresas, como a participação de seus filhos gêmeos de 8 anos, Moroccan e Monroe.

Vestida de Mamãe Noel, Mariah é acompanhadas de dançarinas na neve e arrasa na coreografia. Além disso ela também surge glamorosa em um longo vermelho com super fenda e vestida de soldadinho de chumbo.