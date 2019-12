Rose Miriam, viúva de Gugu, quer ser reconhecida como herdeira

Ao ser questionada sobre sua a vida a dois com Gugu, Rose revelou como funcionava a relação deles com os filhos estudando nos Estados Unidos.

"O Gugu sempre teve a ideia de mandar os filhos para fazer hugh school fora do Brasil. Em 2015 fomos embora [para Orlando]. Ele ia muitas vezes para lá. Ia com mala de mão todas as vezes porque as roupas dele ficavam em casa. Toda segunda de manhã ele depositava no banco o que eu precisava para me manter", disse ela.

Já no Brasil, o casal vivia em casas separadas. "O Gugu sempre morou na casa dele na Aldeia da Serra e eu na minha [em Alphaville]. Mas nós sempre fomos uma família, a gente sempre se amou. Sempre fomos pai e mãe dos mesmos filhos, íntimos um do outro. O fato de ele morar em uma casa e eu em outra não significa nada, mesmo porque o Gugu gostava de silêncio, entendeu? E ele continuava a vida dele, no escritório dele, na casa dele, no cantinho dele".

Rose também falou sobre o estado dos filhos após perda do pai. "O Gugu morreu na nossa casa. As crianças estão muito abaladas porque viram o pai morrendo no chão. Foi trágico. Ele faleceu nos meus braços praticamente", revelou ela.