Little Mix vem ao Brasil em março, segundo jornalista

As meninas do Little Mix, que viraram bonecas no clipe de Bounce Back, farão a alegria dos fãs brasileiros. Segundo o jornalista Norberto Flesch, o Little Mix vem ao País no ano que vem.

Nesta sexta-feira, 20, o grupo virou trending topic no Twitter após o anúncio de que elas serão uma das headliners do festival GRLS, que acontece em março de 2020.

O evento já tem confirmadas Kylie Minogue e Linn da Quebrada no line up e vai rolar nos dias 7 e 8 de março no memorial da América Latina, em São Paulo.