Marília Mendonça compartilha primeira foto do filho

View this post on Instagram

Me falaram que quando ele nascesse seria a mesma sensação de arrancar meu coração do peito e segurar no braço. E foi exatamente isso. A partir de hoje se alguém faz bem a ele, faz bem à mim. Se alguém faz mal a ele, faz mal à mim. Seremos só um, pro resto da vida! Graças a Deus ele veio com muita saúde. Tá tudo bem com Léo e com a mamãe pessoal ♥️