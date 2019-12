Taylor Swift exige o fim do "privilégio masculino tóxico" em discurso provocador

A musa se lembrou também de quando ganhou Álbum do Ano no Grammy 2010.

"De repente, as pessoas duvidaram da minha voz de cantora. Era forte o suficiente? Eu fiquei um pouco arrogante? De repente, eles não tinham certeza se fui eu quem escrevi as músicas porque, às vezes, eu tinha co-roteiristas na sala. Na época, eu não conseguia entender por que essa onda de críticas duras me atingiu com tanta força. Acredito que uma manchete popular naquela época era uma ‘reação rápida', o que é inteligente para você dar a eles. Agora eu percebo que isso é exatamente o que acontece com uma mulher na música se ela alcança sucesso além do nível de conforto das pessoas".

Como resultado, a cantora revelou que entrou em um círculo "interminável" e "correção excessiva" para apaziguar seus críticos.

"Eles estão dizendo que estou namorando demais nos meus 20 anos? Ok, eu vou parar. Ficarei solteira por anos. Agora eles estão dizendo que meu álbum Red está cheio de músicas de rompimento. Ok, eu vou falar sobre me mudar para Nova York e decidir que minha vida é mais divertida com meus amigos. Oh, eles estão dizendo que minha música está mudando demais para eu continuar no country? Aqui está uma mudança de gênero completa e um álbum pop chamado 1989. Você ouviu? Irado!".