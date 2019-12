Selena Gomez revela data de lançamento, nome e faixas do novo álbum

Selena Gomez, que acabou de mudar o visual, fez a alegria dos fãs nesta quinta-feira, 12! Selena acaba de revelar o nome, data de lançamento e faixas de seu novo álbum.

O disco vai se chamar Rare e poderá ser ouvido no dia 10 de janeiro de 2020. O trabalho conta com 13 faixas, incluindo os hits já divulgados Look At Her Now e Lose You To Love Me.

Além disso, a estrela também revelou as participações especiais do álbum, os rappers Kid Cudi e 6black. Em vídeo, ela revelou todas as faixas para os fãs, são elas: Rare, Dance Again, Ring, Vulnerable, People You Know, Let Me Get Me, Crowded Room, Kinda Crazy, Fun, Cut You Off e A Sweeter Place.