Liam Payne se descreve como anticristo de Harry Styles

Durante entrevista recente com a Esquire, Payne admitiu que há um senso de competição com os outros integrantes do 1D. No entanto, ele disse que "é muito difícil competir quando estamos fazendo coisas tão diferentes". Ele também sugeriu que ele conversa mais com alguns de seus ex-membros do que com outros.

"Nós enviamos pombos-correio", brincou ele para Esquire. "Não, na verdade, não tenho falado com muitos deles. Com Harry, por exemplo, o que eu sempre tento descrever para as pessoas é isso, porque é difícil para as pessoas—bem, na verdade não é tão difícil para elas entenderem. O One Direction era o meu escritório, então, se você mudar tudo, basta colocar mesas em um ambiente de escritório, algumas pessoas falam, outras não falam, há algo sobre alguém que você absolutamente odeia, é literalmente assim".

"Quando chegamos ao final do One Direction, era como se o escritório terminasse e esse fosse o fim. Você não voltou. Então, eu falei mais com Louis, eu e Niall nos olhamos nos olhos em algumas coisas e não em outras. Então, com Harry, eu simplesmente não sabia nada sobre ele. E isso não é culpa dele ou minha, é apenas como tudo aconteceu, quando você foram colocados juntos naquela sala e depois expostos a esse estrondo de fama".