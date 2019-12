Harry Styles entrega que Kendall Jenner mentiu sobre não conhecer One Direction antes deles namorarem

Harry Styles e Kendall Jenner namoraram há uns bons anos atrás, mas ainda fazem uma boa dupla! Depois de responderem perguntas constrangedoras no The Late Late Show, Harry e Kendall ainda protagonizaram um outro momento épico no programa: o cantor pegou a modelo no pulo, resgatando uma foto do passado e a questionando sobre ter mentido que não conhecia o One Direction antes deles saírem...

"Kendall, nó somos amigos há um tempo e eu ouvi que, quando nós nos conhecemos, você era fã do One Direction… o que exatamnte está acontecendo nessa foto?", questionou o cantor, mostrando uma foto antiga da modeleo, segurando um cartaz escrito One Direction.

"Não foi você que fez o desenho?", perguntou Tracee Elliss Ross, convidada do programa. "Fui eu!", declarou Kendall. "Você disse que nunca tinha ouvido falar de nós", comentou Harry.