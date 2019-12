Selena Gomez muda o visual e aparece de franja

Selena Gomez estrelou o seu novo corte de cabelo ao andar pelas ruas de Londres nesta quarta-feira, 11. A cantora apareceu de franja e também estava usando um óculos aviador retrô e um conjunto jeans.

Essa não é a primeira vez que a cantora de Look At Her Now usou o corte. Em fevereiro de 2019, ela apareceu com franja ao ir para a New York Fashion Week. A cantora também estava usando um vestido e uma jaqueta de couro.

Na época, o cabelo de Selena era bem mais longo. Agora, ela está curtindo deixar ele mais curtinho. Para o AMA 2019, ela usou um short bob que era dividido ao meio. No palco, ela estava com o cabelo ondulado enquanto cantava Lose You To Love Me.