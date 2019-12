Jeniffer Oliveira terá que indenizar Douglas Sampaio após caso de agressão

"Acredito que devemos fazer a nossa parte, e a minha parte com tudo isso é mostrar que devemos lutar, sim! Não podemos deixar esse tipo de coisa passar. Independentemente da situação, isso não pode acontecer. Eu me senti culpada porque estava dançando, me senti culpada por achar que, de alguma forma, tinha provocado ciúmes no meu namorado", continuou ela. Além do depoimento, a atriz também mostrou fotos da agressão, onde aparece com hematomas na pele.

Através do Instagram, Douglas negou as acusações, postou prints de uma discussão no WhatsApp com Jeniffer e disse que iria correr atrás de seus direitos. "Vou correr atrás dos meus direitos sim, eu sei o que faço, sei da minha índole. Posso fazer a minha loucura comigo. Mas estar acusando uma pessoa que não fez nada, é f***. Ela está brincando com a minha carreira, brincando com as pessoas que eu amo, de uma coisa que eu não fiz. De uma coisa eu tenho certeza: quando a gente está certo, a gente não tem medo de nada. E eu vou correr atrás de todos os direitos que eu tenho para provar", revelou ele.

Rayanne Morais, que foi noiva de Douglas, também o acusou de agressão em 2016 e apoiou Jeniffer no caso.

"Não foi fácil ficar em uma posição de ser julgada por muitos que não faziam ideia do que tinha acontecido e não sabem a gravidade de uma agressão, até que ponto pode chegar... Muitas vezes em morte, mas consegui. Infelizmente hoje a Jennifer trouxe a verdade à tona também. Sofreu uma agressão pela mesma pessoa, mas que o ocorrido com a gente sirva de alerta força e coragem para mulheres que sofrem agressões e ameaças. Não se intimidem por medo ou vergonha, denunciem e se protejam", escreveu ela na época.