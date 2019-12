Silvio Santos é acusado de racismo após tirar vitória de cantora negra

"Eu jurava que ia ser editado, e eles iriam pular essa parte que ele me barrou de cantar a música. Em nenhum momento eu postei nada dizendo que ele foi racista comigo, ou algo do tipo. As pessoas sentiram e comentaram, postaram coisas no Twitter e no Instagram. E se as pessoas sentiram, eu respeito a opinião de todo mundo, cada um tem a sua."

Jennyfer ainda fala sobre o fato de ter sido barrada na hora de cantar sua música. "Em nenhum momento eu me fiz de vítima, mas eu me senti superconstrangida sim pela situação. Ele escutou as três cantarem, e quando chegou na minha vez ele barrou, falou que a música era muito chata. Enfim, se a música era chata ele deveria ter parado pela primeira vez. E outra: quem escolheu foi a própria produção, não foi nenhuma de nós."

Sobre a possibilidade de levar o caso na Justiça, ela disse: "A gente ganhou o dinheiro, pagamos as contas já, o Silvio vai continuar rico, podre de rico, e não vai adiantar nada ficar brigando pelo que a gente acha que está certo, porque o certo hoje é errado, e o errado é certo."