Hailey Bieber fala sobre "falso drama" entre ela e Selena Gomez

Em outubro, muitos fãs especularam que Hailey jogou uma indireta sobre o novo single de Selena, "Lose You to Love Me", amplamente apontado como uma música que fala sobre sua separação com Justin. Hailey negou ter respondido à música, enquanto Selena anunciou que "nunca defenderá mulheres que destroem outras mulheres". A top mais tarde curtiu um post no Instagram da cantora comemorando sua nova música com seus amigos.

Em novembro, Hailey expressou novamente seu apoio à Selena, após curtir uma foto da cantora se aprontando para o American Music Awards 2019.

"Acho que precisa haver mais pessoas com plataformas se unindo e dizendo: 'Vamos acabar com a conversa, vamos acabar com o falso drama, vamos destruir todas essas coisas, vamos seguir adiante. Não vamos dar às pessoas uma razão para jogarem mais fogo, criarem drama e serem rudes umas com as outras'', disse Hailey à Vogue.