The Weeknd desistiu de lançar música sobre Selena Gomez?

Em 2018, seu álbum My Dear Melancholy estava cheio de lembranças de seu namoro com a cantora. Músicas como "Call Out My Name", "Starboy", "Privilege", "Hurt You", "I Was Never There" e "Wasted Times" fizeram referência à Selena.

As notícias de que The Weeknd estaria lançando novas músicas em referência a sua antiga namorada são uma surpresa, não apenas porque já faz algum tempo que os dois ficaram juntos, mas também porque recentemente, ele esteve em um relacionamento ioiô com Bella Hadid.