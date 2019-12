Liam Payne se envolve em briga com seguranças de bar

Liam Payne, que pensou em se suicidar após a fama, se envolveu em briga na última sexta-feira, 29. Liam teve uma discussão colorosa com seguranças de um bar após sua namorada Maya Henry, de 19 anos, ser barrada na porta do local.

Em vídeo do TMZ, o cantor é visto gritando com um segurança no estabelecimento Silver Fox com a camisa toda suja. Ele teria sido derrubado no chão e diz para um segurança: "Não me empurre de novo. Eu juro por Deus que acabo com você".

"Eles estavam todos lá se divertindo e dançando", disse uma testemunha que estava no local ao E! News, sobre Liam e Maya. "A certa altura, Liam e Maya saíram. Depois disso, eu fiquei do lado de fora enquanto estava no telefone com um amigo e ouvi a comoção. Pelo que vi, esses seguranças estavam sendo agressivos e o incomodando".