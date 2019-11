Eliana, Sabrina Sato, Rodrigo Faro e mais famosos chegam ao velório de Gugu

Rodrigo Faro, que criou polêmica com homenagem ao apresentador em seu programa, também esteve presente. "É um momento complicado, a ficha cai agora quando você vem ver as pessoas, as homenagens. O Brasil está de luto, parado, e aqui a fila dando voltas com chuva. Parece que o céu ficou mais triste, a ficha tá começando a cair agora. Eu me sinto privilegiado por ter convivido, aprendido e trabalhado com Gugu há tantos anos", disse ele à Record.

"Não dá para falar da minha história e carreira sem falar do Gugu. Desde que estive com ele no TV Animal, depois na minha passagem no Dominó, minha entrada para música. Viajamos no Brasil inteiro por dois anos, aprendi muita coisa. Gugu é um gênio, sempre vai ser, tudo o que ele colocava a mão dá certo. Ele era reservado, mas a cabeça de empresário dele é brilhante. Não é a toa, quantas pessoas ele lançou, quantos quadros ele escreveu".

Sabrina Sato também esteve presente e prestou sua homenagem. "O Brasil inteiro perdeu não só um idolo, mas um exemplo de bondade, de pessoa muito do bem. O Gugu era muito preocupado com o próximo, respeitava muito as pessoas, gostava do que era simples. O que a gente tem que levar nos nossos corações são as lições que ele ensinou. Ele deixou para a gente essa alegria. Vai deixar muita saudade. O Gugu é amado pelo Brasil inteiro. O Gugu era um exemplo de amor, de amigo, de pai, irmão. O Brasil ama o Gugu e hoje está de luto. Nós todos estamos sofrendo".

Marcos Mion também se emocionou muito ao chegar no local. "Vim fazer uma homenagem, um agradecimento, ao Gugu. O final. Acho que essa é a grande mensagem que fica. Você ir embora e deixar o país inteiro de luto, é porque você foi um grande homem", disse ele.