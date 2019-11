Selena Gomez reflete sobre o seu ano "muito, muito poderoso"

Selena Gomez está tendo um ano maravilhoso e parece que as coisas só vão melhorar!

A cantora e atriz está se preparando para um 2020 insano. Com o sucesso de seus últimos dois singles, Lose You to Love Me e Look At Her Now, e uma performance incrível no American Music Awards 2019, Selena está com toda a força e seu álbum vai ser lançado no dia 10 de janeiro.

Com tudo isso prestes a acontecer, Selena sentou para conversar com a revista InStyle para falar um pouco sobre o último ano de sua vida e porque 2019 foi o melhor de todos até agora.

"Eu acho que toda vez que chega os feriados do final do ano, tem uma parte de você que senta e começa a refletir sobre o ano", disse ela para a revista. "Esse ano foi muito, muito poderoso para mim. Eu posso dizer que eu estou muito orgulhosa do quanto eu trabalhei, e que eu estou muito animada de ficar com a minha família, aproveitar e me desligar de tudo. Eu sempre penso sobre o que aconteceu, onde eu quero ir na vida e espero pelo melhor".