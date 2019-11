Bruno Gagliasso teve ciúmes de Caio Castro no começo da relação com Giovanna Ewbank

"Ele estava muito nervoso esse dia, porque o cara com quem eu tinha terminado estava lá", disse Ewbank. "Eu já estava ficando com ele há um tempo e nesse dia ele me chamou para sair. Fiquei esperando ele em casa, arrumada... e ele não apareceu. Bruno já estava me mandando mensagem há meses e eu pensei: F***-se! Liguei para o Bruno e fui com vocês até onde ele estava. E aí foi uma loucura... porque o cara veio perguntar o que eu estava fazendo com o Bruno e o Bruno perguntar o que você tava fazendo comigo".

Em outro momento da conversa, Caio também comentou que não sabia quantas pessoas levou para a cama: "Ninguém conta essas coisas, né?".

Enquanto isso, Giovanna falou sobre sua primeira vez e afirmou que foi do jeito que ela imaginava. "Foi super romântico, porque a gente já estava namorando há um tempo. Me lembro que foi no terraço da casa dele, ele colocou um colchãozinho no terraço, sob as estrelas, uma coisa meio hippie, porque eu também era meio hippie. E foi lindo", disse ela, que tinha 18 anos na época.