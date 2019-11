Por dentro da festa pós-AMA 2019 de Selena Gomez

Selena Gomez estava cercada de seus amigos e sua família após sua apresentação no American Music Awards 2019.

O E! News descobriu exclusivamente que a cantora de 27 anos teve um ataque de pânico antes de subir no palco para abrir a premiação desse domingo, 24. Enquanto ela cantava Lose You to Love Me e Look at Her Now, Gomez parecia estar dominada pela emoção, o que preocupou os fãs.

"Selena definitivamente teve um ataque de pânico e ansiedade antes de subir no palco e ela estava se pressionando bastante", disse uma fonte para o E! News.

No fim do evento, Gomez parecia estar se divertindo enquanto assistia sua amiga, Taylor Swift, fazer um show. As câmeras flagraram ela sentada ao lado dos pais de Swift, cantando junto com a estrela.

Após a sua aparição no AMA, Selena continuou comemorando com as pessoas que mais ama.