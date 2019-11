Selena Gomez inspirou nova música de The Weeknd?

No entanto, as notícias da possível música de The Weeknd sobre Gomez são uma surpresa, considerando que eles já terminaram há algum tempo. Porém, essa não é a primeira vez que ele faz referência à cantora de "Look at Her Now" em suas letras.

Em 2018, seu álbum My Dear Melancholy, estava cheio de Easter Eggs. Músicas como "Call Out My Name", "Starboy", "Privilege", "Hurt You", "I Was Never There" e "Wasted Times" tinham supostas referências à morena.

E pelo que sabemos, a próxima música do The Weeknd sobre Selena poderia estar em andamento durante ou após o rompimento. O momento em que ele pode lançar "Like Selena" é interessante, especialmente porque o cantor de 29 anos se encontrou recentemente com sua ex-namorada, Bella Hadid (com quem ele namorou antes e depois de Selena).

O cantor foi flagrado saindo com a modelo de 23 anos em sua festa de aniversário em outubro, que aconteceu dois meses depois que eles oficialmente terminaram de novo.