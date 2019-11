Hailey Bieber apoia Selena Gomez após show dela no American Music Awards 2019

Hailey Bieber apoiou Selena Gomez após a apresentação dela no American Music Awards 2019!

Antes dela entrar no tapete vermelho, Selena e seu maquiador, Hung Vanngo, tiraram umas fotos do look metálico. Logo em seguida, Hung publicou os cliques no Instagram, o que chamou a atenção da senhorita Bieber. A modelo de 23 anos curtiu o post, provando que não há intrigas entre ela e a ex de seu marido, Justin Bieber.

Essa não é a primiera vez que Hailey apoiou a cantora de Look At Her Now nas redes sociais. Logo após o lançamento da canção, a modelo também curtiu uma foto de Selena comemorando o sucesso do hit com as amigas.

A noite desse domingo foi importante para Selena, que abriu a premiação com a primeira apresentação ao vivo das músicas Lose You To Love Me e Look At Her Now.