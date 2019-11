Billie Eilish é eleita Mulher do Ano pela Billboard

"Billie interrompeu a indústria do entretenimento por meio de suas plataformas de música e mídia social, deixando um impacto indelével no espírito cultural global", disse Hannah Karp, diretora editorial da Billboard, em comunicado. "Sua capacidade de falar com o público da geração Z, fazendo com que adolescentes e jovens se sintam aceitos na sociedade de hoje, rapidamente permitiu que Billie crescesse no topo das paradas, quebrando o molde para esta geração com sua cor de cabelo vibrante e atitude afiada".

As ganhadoras anteriores do prêmio Mulher do Ano incluem Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga e Taylor Swift, que vai receber outro importante prêmio neste ano. No início deste mês, foi revelado que a cantora de "Lover" vai ser honrada com o primeiro prêmio Woman of the Decade no evento Women in Music, da Billboard.

Outros grandes nomes como Alanis Morissette, Brandi Carlile, Nicki Minaj também serão homenageadas no grande evento.