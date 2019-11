Selena Gomez teve um "ataque de pânico" antes de sua apresentação no AMA 2019

Selena Gomez estava se "pressionando bastante" antes de sua performance no American Music Awards 2019.

Na noite desse domingo, a cantora de 27 anos abriu a premiação com os hits Lose You to Love Me e Look at Her Now. Durante a apresentação das duas canções, que falam sobre ela ter partido o coração, Gomez parecia estar dominada pelas emoções, o que preocupou alguns fãs nas redes sociais. Eles começaram a especular que Selena sofreu um ataque de pânico antes de subir no palco.

Agora, uma fonte exclusiva disse ao E! News: "Selena definitivamente teve um ataque de pânico e de ansiedade antes da apresentação e ela se pressionou bastante".

Gomez, que lançou duas novas músicas em outubro, está sendo bem aberta sobre o significado por trás das canções. Com Lose You to Love Me, ela reflete sobre uma relação que lhe causou dor e sobre como ela tem que aprender a se amar novamente após perder aquela pessoa.