Justin Timberlake é visto de mãos dadas com Alisha Wainwright

Justin Timberlake, que é casado com Jessica Biel, deu o que falar neste fim de semana. Justin foi flagrado de mãos dadas com a atriz Alisha Wainwright durante uma noitada em bar de New Orleans.

Segundo fotos e vídeo do The Sun, a atriz é vista com a mão em cima do joelho do cantor. Além disso, eles também são vistos se tocando e dando as mãos. Apesar desses flagras, uma fonte do E! News afirma que "não há absolutamente nada rolando entre eles".

A dupla estava em uma pausa das gravaões do filme Palmer, no qual contracenam juntos. "Eles estavam com todo o elenco, equipe, maquiadores, e todo mundo estava curtindo de forma social. Eles estão apenas trabalhando juntos. Não há validade para nenhum outro boato que não seja o de que eles estão filmando juntos".