Billie Eilish faz história com indicações ao Grammy 2020

Billie Eilish fez história no Grammy nesta quarta-feira, 20, com suas seis indicações para a edição de 2020 da premiação! A cantora de 17 anos foi nomeada para Melhor Performance Solo, Melhor Novo Artista, Gravação do Ano, Álbum do Ano, Canção do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal no Grammy Awards 2020, o que a fez a artista mais nova a conseguir indicações nas quatro maiores categorias.

O seu primeiro single do novo álbum, Bad Guy, está indicado para Melhor Performance Solo, Canção do Ano e Gravação do Ano, enquanto o CD em si, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, está indicado para Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal.

E parece que a premiação será um evento em família para Eilish. O irmão de 22 anos dela, Finneas O'Connell, que ajudou ela a escrever Bad Guy, também foi indicado por seus talentos. Para quem não sabe, a música nomeada ao Grammy foi escrita, produzida e gravada pelos irmãos na casa onde eles passaram a infância deles em Highland Park, Los Angeles. Imagine como vai ser fofo ver eles possivelmente recebendo o prêmio!