Christina Aguilera, Travis Scott e mais estrelas se apresentarão no American Music Awards 2019

O American Music Awards 2019 vai acontecer em menos de uma semana e os amantes da música podem esperar uma bela de uma premiação neste domingo, 24 de novembro!

Após Selena Gomez ser anunciada como uma das atrações da noite (com seus novos singles Lose You to Love Me e Look at Her Now), a organizadora do evento divulgou quem mais vai subir no palco para se apresentar.

Christina Aguilera vai se unir a dupla musical A Great Big World novamente para uma colaboração no palco. O momento é bem especial para o trio, considerando que eles se apresentaram pela primeira vez no American Music Awards de 2013.

Além disso, os espectadores também verão Post Malone, Ozzy Osbourne, Travis Scott e WATT dividirem o palco. Essa será a primeira apresentação televisionada do novo single deles, Take What You Want.