Scooter Braun está "frustrado" com a situação musical de Taylor Swift

Por outro lado, a Big Machine emitiu um comunicado desmentindo as "falsas informações" de Taylor.

"Como parceiros de Taylor Swift por mais de uma década, ficamos chocados ao ver suas declarações no Tumblr ontem com base em informações falsas", disse a gravadora, através de um comunicado, no site. "Em momento algum, dissemos que Taylor não poderia atuar no AMA's ou bloquear seu especial na Netflix. Na verdade, não temos o direito de impedi-la de se apresentar ao vivo em qualquer lugar. Desde a decisão de Taylor de deixar a Big Machine no outono passado, continuamos por honrar todos os seus pedidos de licença de seus catálogos a terceiros, pois ela promove seu registro atual do qual não participamos financeiramente".

"Taylor, a narrativa que você criou não existe. Tudo o que pedimos é ter uma conversa direta e honesta. Quando isso acontecer, você verá que não há nada além de respeito, bondade e apoio esperando por você do outro lado. Até hoje, nenhum dos convites para falar conosco e trabalhar com isso foi aceito. Os rumores apodrecem na ausência da comunicação. Não vamos continuar com isso aqui. Compartilhamos o objetivo coletivo de oferecer aos fãs o entretenimento que eles desejam e merecem".

Que situação!