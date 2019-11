Selena Gomez e Julia Michaels fazem tatuagem combinando

Selena Gomez está celebrando o aniversário de sua amiga com estilo! A cantora de Look at Her Now e Julia Michaels, que deram um beijo durante um show, levaram a amizade delas para o próximo nível com tatuagens combinando na noite dessa segunda-feira, 11.

"Está tatuado... minha seta aponta para você para sempre", escreveu Selena no Instagram Stories, ao lado de uma foto dela e de sua melhor amiga. Depois, ela também compartilhou várias fotos dos bastidores da sessão de tatuagem (a tattoo é uma seta pequena bem abaixo do dedão).

De acordo com o tatuador London Reese, as duas fizeram a tatuagem em seu estúdio, The Black Lantern. "Passei os últimos dias celebrando o aniversário de uma das minhas pessoas favoritas, a senhorita Julia Michaels", disse ele no Instagram. "Fui para o show dela com um amigo tatuador. Eu fiz um desenho em Julia e ele na doce Selena Gomez".