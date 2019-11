Selena Gomez leva sua irmã Gracie na première de Frozen 2

A estrela mostrou estar em uma ótima fase após lançar suas novas músicas, Lose You To Love Me e Look At Her Now, que supostamente falam de sua superação após namoro com Justin Bieber.

E mostrando que deixou os ex-namorados para trás, Selena voltou a seguir Bella Hadid no Instagram após drama com The Weeknd.

A cantora teve um relacionamento com o cantor canadense em 2017. Mas antes de seu romance, Bella e The Weeknd namoraram por quase dois anos, após serem flagrados juntos no Coachella em 2015. Porém, a relação terminou no final de 2016. Em seguida, o cantor foi visto beijando Sel no ano seguinte e Bella logo deixou de seguir a morena no Instagram após as manchetes de namoro. O casal também tirou a top de sua timeline na rede social.

Veja abaixo as fotos de Selena e Gracie na première de Frozen 2: