Kristen Stewart fala sobre caso que teve com diretor durante namoro com Robert Pattinson

Após o drama, Kristen ficou muito chateada por ter ficado fora da sequência do filme, O Caçador e a Rainha do Gelo, de 2016. "Nós vivemos em uma época diferente, me entende? Eu sinto que a humilhação sobre mim foi tão absurda. E eles deveriam ter me colocado no filme! Teria sido melhor", desabafou ela. "Eles não me colocaram naquele filme porque eu passei por um escândalo tão público, por isso eles tiveram medo de lidar com isso".

A estrela de As Panteras também falou sobre seus sentimentos em relação ao diretor. "Eu não diria que eu me apaixonei pelo diretor. Foi uma coisa meio estranha, mas eu definitivamente acho que aquele filme... Ugh, não foi nada demais, sabe? o trabalho é muito mais importante!".

"Nós poderíamos ter feito um segundo filme incrível, e de uma forma funcional e saudável. No fim não fizemos, e está tudo bem porque eu fiz outras coisas, mas sim, foi estranho. Foi um período bem difícil da minha vida. Eu era muito nova. Eu não sabia como lidar com isso. Eu cometi alguns erros. E de verdade, não é da conta de ninguém. E as pessoas se esquecem de merd** como essa, me entende? Não é grande coisa", contou ela.

"Basicamente o que estou dizendo é que pra mim o trabalho foi genuinamente ignorado de uma forma frívola e mesquinha. Por um grupo de pessoas adultas que deveriam estar em estúdios e fazendo filmes? De verdade, a indústria de filmes em Hollywood tem tanto medo. Acho que eles são idiotas porque se você corre um pequeno risco e faz algo bom, as pessoas irão assistir, gostar e te pagar".