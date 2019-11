Lady Gaga revela como superou a automutilação

A cantora também abriu o jogo sobre sua experiência com automutilação após ser questionada por Winfrey.

"Na verdade, nunca me abordei muito sobre isso, mas acho que é importante que as pessoas saibam e ouçam: me cortei por um longo tempo e a única maneira de parar com isso e me auto-prejudicar era perceber que o que eu estava fazendo era tentar mostrar às pessoas que eu estava com dor, em vez de dizer a elas e pedir ajuda", explicou ela.

"Quando percebi que dizer a alguém: ‘Ei, eu estou com vontade de me machucar', isso acabou com a dor. Depois, alguém ao meu lado disse: ‘Você não precisa me mostrar. Apenas me diga o que você está sentindo agora'. E então, eu pude contar a minha história".