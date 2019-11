Sandy elogia implante capilar do marido Lucas Lima

View this post on Instagram

Impressionado com o resultado do meu transplante de cabelo!!! Na real fiz ontem e se tudo der certo não vai ficar assim de novo (mano, eu me lembro desse corte, eu fui no salão COM UMA FOTO DO FRODO E DISSE “QUERO ASSIM!!!! Isso foi uma ESCOLHA!! O quanto minha esposa me ama POR DENTRO?!?!?) Cocuruto tá doendo mas já tá melhorando, acho que vai ficar bem tri!!! Valeuzão Dr. @thiagobiancoleal e toda a equipe pelo trampo impecável, atenção e carinho! E te prepara @cauareymond que eu tô chegando E VAI DAR RUIM PA TÚ.