Panic! at the Disco lança Into the Unknown, da trilha de Frozen 2

A estreia de Frozen 2 está próxima e deixando todos os fãs ansiosos! E para acalmar os ânimos, nesta terça-feira, 5, mais uma novidade da sequência de Frozen foi revelada.

O Panic! at the Disco acaba de lançar a single Into the Unknown, que faz parte da trilha da animação. Será que essa balada promete virar hit como Let it Go, cantada por Demi Lovato?

Originalmente interpretada por Idina Menzel, que dá voz à Elsa no filme, a nova música será apresentada durante os créditos finais do tão aguardado filme da Disney. Já a banda Pânic! At The Disco traz uma versão atual pop rock para a faixa, escrita pelos compositores premiados de Frozen, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.