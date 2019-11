Selena Gomez conquista o topo da Billboard Hot 100 pela primeira vez

Selena Gomez, que foi vista ao lado de um ex recentemente, conseguiu um novo feito em sua carreira ao lançar suas últimas músicas. Nessa segunda-feira, 4, a cantora conseguiu pela primeira vez emplacar um hit no topo da Hot 100 da Billboard (lista que mostra as canções mais tocadas do mundo) com Lose You to Love Me. Na semana passada, o single estava na 15ª posição.

Apesar de Selena não ter lançado um álbum completo desde Revival, em 2015, ela também lançou os hits Bad Liar e Back to You durante os anos, assim como as colaborações Wolves e Taki Taki. Mas agora, ela está entrando em sua nova era com Lose You to Love Me e Look at Her Now.

A estrela de 27 anos usou as redes sociais para compartilhar como estava feliz com o sua última conquista, agradecendo aos fãs pelo amor e pelo apoio.

"Meu primeiro número 1! Essa canção é muito especial para mim. Eu trabalhei tanto para fazer o álbum mais honesto e divertido possível enquanto tentava ser vulnerável o bastante para conseguir dividir onde estou em minha vida", disse Selena em um post no Instagram. "Eu amo vocês profundamente e obrigada por ouvirem. Quero agradecer todas as pessoas que fizeram parte desse momento que eu nunca vou esquecer".