Liam Payne dá detalhes sobre sua depressão e fala sobre Zayn Malik

Mas calma, porque Liam elogiou Zayn também: "Ele ama música e é muito talentoso. Ele genuinamente era o melhor cantor do One Direction, do fundo do coração, para todos nós. Mas para ele, você sabe, chegar no ponto de não conseguir subir ao palco? É demais. Quero dizer, ele está ótimo. Os números de streamings dele são ridículos, mas eu realmente acho que ele sente falta do lado de performance, sabe".

Payne também pode se identificar com a luta de Zayn: "Eu estava sob efeito de medicamentos por um tempo, tinha a ver com epilepsia, mas eu estava usando por outra coisa. Tinha a ver com ansiedade para mim, totalmente prescrito, mas eu não percebi (sob efeito dos remédios) que algumas coisas me fizeram esquecer, basicamente, tudo. Eu esqueci completamente quem eu era. E as letras. E ainda acontece. Eu tenho medo disso hoje em dia. Acontece todo dia. Então todos nós temos nossos monstros neste cenário. Mas esta era de talentos é perigosa e algumas pessoas não sabem onde estão se metendo".